«Останется без средств к существованию»: юрист рассказала, какие катастрофические последствия ждут Блиновскую

Пресненский суд в Москве наложил арест на счета коуча и блогера Елены Блиновской, налоговый долг которой достигает одного миллиарда рублей. Под взыскание попали 13 счетов в различных банках, арестованы оказались и элитные иномарки блогера, а также мотоцикл Harley Davidson.

Для самой Блиновской, уточнила российский юрист Алла Георгиева, это может иметь катастрофические последствия.

«Если арест наложен в размере ее долга, то есть вероятность, что Блиновская останется без имущества и средств к существованию. Нельзя только будет оставить ее без жилья, если это единственное жилое помещение в ее владении», — отметила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Что касается арестованных транспортных средств инфозвезды, отметила Георгиева, они будут реализованы. Росимущество продаст авто на торгах в счет долга. Скорее всего, они уйдут с молотка по цене ниже рыночной.

«При наличии долга в рамках исполнительного производства и налоговых проверок, арест накладывается на все имеющиеся счета у должника. Если в будущем выяснится, что у блогера есть еще счета, они аналогично будут арестованы. Если сумма неуплаченных налогов превысит суммы, находящиеся на счетах и стоимость реализованного имущества, Блиновская еще и останется должником», — пояснила юрист.

В любом случае, уточнила Георгиева, взыскание денег со счетов и продажа имущества будут расцениваться как смягчающее обстоятельство в деле, но не освободят блогера от уголовной ответственности.

Ранее защита Блиновской обжаловала продление домашнего ареста.