Остановки отремонтировали на дорогах в Московской области

Специалисты Мосавтодора провели ремонт остановочных павильонов, расположенных на шести региональных дорогах в пяти округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли на улице Заречной в Лобне, улице Пушкина в Луховицах, улице Вокзальной в микрорайоне Востряково в Домодедове и на Вертлинском шоссе в Солнечногорске. Кроме того, в Подольске остановки обновили на улицах Кирова и 43-й Армии. В ведомстве уточнили, что ремонт провели оперативно, чтобы повысить комфорт и безопасность пассажиров общественного транспорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.