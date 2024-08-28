Остановочные павильоны отремонтировали на 12 дорогах Подмосковья

Остановочные павильоны отремонтировали еще на 12 дорожных участках в девяти подмосковных муниципалитетах. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в порядок привели остановки в Дмитрове, Воскресенске, Истре, Богородском, Раменском, Лосино-Петровском, Солнечногорске, Ленинском, Красногорске.

К примеру, в Красногорске ремонт провели на улице Карбышева в черте города и на 1-ой Волоколамской улице в Нахабино. В Воскресенске восстановили павильон на Центральной улице в селе Юрасово.

Ранее в министерстве сообщили, что в Подмосковье близится к завершению ремонт дорожного покрытия в рамках текущего сезона. Степень готовности работ составляет около 90%.