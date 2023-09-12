Остановочные павильоны установили вблизи усадьбы Гребнево в Щелково

В подмосковном Щелково возле усадьбы Гребнево обустроили посадочные площадки и установили два новых остановочных павильона. Об этом сообщили в областном Минтрансе.

В ведомстве уточнили, что работы прошли по просьбам жителей. На обустроенном остановочном пункте останавливаются два автобусных маршрута — № 43, который следует от Старой слободы до автостанции Фрязино, и № 23 — от Новой слободы до платформы Воронок. Появление остановочных пунктов позволит гражданам ожидать транспорт в комфортных условиях. В ведомстве добавили, что в регионе ведется установка еще более 60 павильонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность запуска движения по участку М-12 «Москва — Казань».