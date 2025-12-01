«Останусь ли я живым?»: арбитра из Подмосковья едва не забили камнями в финале Кубка Абхазии

Футбольный арбитр из подмосковного Орехово-Зуева Александр Филимонов получил необычное предложение, от которого не смог отказаться, — обслужить финал Кубка Абхазии. Однако тогда он не представлял, что ему придется не просто провести матч, но и спасаться от агрессивных болельщиков. Подробности у самого арбитра выяснил REGIONS .

Звонок от спортивного директора Медиалиги Дмитрия Кортавы, уроженца республики, застал его врасплох. Главный вопрос, который Филимонов задал организаторам, был далек от тактики или правил. Получив заверения в безопасности, он отправился в путь: самолет до Сочи, затем машина до Сухума и всего три часа отдыха перед игрой.

«Я спросил у Дмитрия, останусь ли „живым“ после матча? Просто я прекрасно знаю темперамент абхазцев. Тот ответил, что все будет в порядке», — рассказал REGIONS Филимонов.

То, что произошло дальше, — готовый сценарий для остросюжетного фильма, но для судьи это стала рабочая реальность. Уютный стадион, заполненный на 70%, с первой же минуты превратился в кипящий котел. Задача усложнялась не только горячностью игроков на поле, но и агрессивным поведением трибун. Временами тонкая грань между футбольным матчем и хаосом стиралась.

Апофеоз наступил после финального свистка. Вместо рукопожатий судья получил шквал камней и зажигалок, летевших с трибун. В этой ситуации протокол и красные карточки оказались бессильны. Эвакуировать Александра Филимонова с поля пришлось под охраной десятка бойцов ОМОНа, которые буквально образовали вокруг него живой щит. Этот кадр — арбитр в черной форме в кольце спецназа — стал символическим финалом турнира.

Несмотря на экстремальные условия, Филимонов отработал матч до конца и даже получил официальную благодарность от властей Абхазии. Ему уже поступило предложение судить и в будущем. Однако сам арбитр, оценивая подобный опыт, расставляет четкие приоритеты: подобные поездки, безусловно, интересны как профессиональный вызов и культурный обмен, но личная безопасность должна быть гарантирована на ином уровне. Гордость от того, что не позволил страху помешать работе, смешана с трезвым пониманием рисков.

