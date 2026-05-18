Оставили лишь 50 рублей: в Европе цинично обокрали россиянку в первый же день

Российская туристка отправилась в Европу с подругой, но отпуск обернулся настоящим кошмаром уже в первый день, узнала Lenta.ru . Прямо во время шоппинга неизвестный вытащил из ее рюкзака 1,3 тысячи евро (около 109 тысяч рублей). Как рассказала путешественница в личном блоге, вор пощадил лишь две купюры — 5 евро и 50 рублей.

Отпуск в Европе мечтают многие, но реальность иногда оказывается жестокой. Россиянка Кристина убедилась в этом на собственном опыте. Вместе с подругой она прибыла в Рим, полная надежд и приятных ожиданий.

В начале своего видео путешественница позирует на камеру, только что ступив на итальянскую землю. Атмосфера — праздничная, планы — грандиозные. Но дальше ролик резко меняет тон. Девушка уже в слезах объясняет, что произошло.

Пока туристки занимались шоппингом, кто-то ловко опустошил рюкзак Кристины. Пропажа составила 1300 евро. Вор оказался на редкость циничным, но при этом странно милосердным: он оставил жертве две мелкие купюры — 5 евро и 50 рублей. Остальные деньги исчезли бесследно, оставив девушку ни с чем в другой стране.

Кристина предупредила соотечественников, планирующих поездки в Рим или другие европейские города, быть предельно внимательными с личными вещами, сумками и кошельками. В комментариях к ее видео пользователи не остались равнодушными. Многие поделились собственными историями краж, произошедшими в итальянской столице. Похоже, Рим давно славится не только древней историей и красивой архитектурой, но и карманниками, которые охотятся на туристов.

