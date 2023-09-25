«Оставят после себя очень тяжелые последствия»: боец СВО предупредил об опасностях мин

Российские солдаты знают: на передовой твоя жизнь зависит от каждого человека из группы. И военный отряд — это, по большому счету, и есть семья. Без доверия в ней нельзя, ведь часто бойцы отправляются на рискованные задания, где каждый должен знать свое дело и страховать других.

Не так давно бойцу с позывным Стук пришлось работать под минометным обстрелом.

«Мы минировали заданный квадрат территории ночью. Трудились в тяжелых условиях, но старались. Задача стояла важная: остановить наступление украинцев. Получилось, старались не зря: они подорвались. Наши мины остановили вражеский танк и броневик. Если бы не мины, они захватили бы наш квадрат», — отмечает Стук.

Несмотря на то, что много задач в небе сейчас выполняют беспилотники, на земле продолжается «минная война», и старые добрые средства еще актуальны.

«Пройдут годы, а мины еще останутся и будут после СВО. Как говорят, мина — это самый бесстрашный солдат: она может лежать и 20, и 30, и 50 лет и всегда будет ждать своего часа. И если разминирование не будет производиться правильно, то взаимные русско-украинские «подарки» оставят после себя очень тяжелые последствия», — подчеркивает боец в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Самое печальное, продолжает Стук, что страдают от раскиданных и замаскированных ловушек не только военные, но и мирные граждане. Случаи о том, как на минах подрываются жители новых территорий, довольно регулярно появляются в сводках новостей.