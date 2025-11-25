Российские яхтсмены спасли десятки вьетнамцев во время мощнейшего потопа: как наши туристы помогают в Нячанге

Российские яхтсмены спасли около 40 человек во время разрушительного наводнения во Вьетнаме, которое стало сильнейшим за последние 30 лет. Наши туристы не только эвакуировали людей на катамаранах, но и организовали масштабную помощь пострадавшим. Об этом пишет телеграм-канал Mash на спорте.

Группа российских яхтсменов, находившаяся на отдыхе во вьетнамском Нячанге, оказалась в эпицентре стихийного бедствия. Когда западная часть города скрылась под водой, а многие местные жители оказались заблокированы в своих домах, россияне не растерялись. Используя два катамарана, они начали собственную спасательную операцию.

Яхтсмены эвакуировали с крыш домов около 40 человек, среди которых были дети, беременные женщины и пожилые люди. Вскоре к ним присоединились другие российские туристы, организовав полноценный волонтерский штаб. Добровольцы закупают и развозят продукты, очищают пляж от мусора, а некоторые даже сдают кровь для пострадавших, находящихся в больницах. Стихия в Нячанге признана самой мощной за последние три десятилетия, и помощь россиян оказалась как нельзя кстати для местных властей, которые не справлялись с масштабом катастрофы.

