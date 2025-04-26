Подростков из Кузбасса отправили в колонию за диверсии на железной дороге
В Кузбассе подростки получили 11 лет колонии на двоих за диверсии на ж/д путях
Фото: [Медиасток.рф]
В Кузбассе вынесли приговор подросткам, которые по указке незнакомца из Сети устроили поджоги на железной дороге. Об этом со ссылкой на транспортную полицию Сибири пишет VSE42.Ru.
17-летним подросткам вынесли приговоры по делу о диверсиях и содействии диверсионной деятельности. Установили, что ребята подожгли релейный и аккумуляторный шкафы в районе станции Бочаты. За это человек в Сети обещал 60 тысяч рублей.
Материальный ущерб оценили на сумму более чем в 130 000 рублей.
Состоялся суд, где подростков признали виновными. Двое из троих проведут в воспитательной колонии. Одному фигуранту назначили шесть лет, а третьему – пять лет.
Ранее двух завербованных Киевом диверсантов задержали в Самарской области.