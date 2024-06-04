Оставшемуся без зарплаты бойцу СВО с Нового Уренгоя помогли вернуть положенные выплаты

Ямальский омбудсмен Андрей Нестерук помог участнику спецоперации восстановить права на получение зарплаты. Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , с просьбой о помощи обратилась мама военнослужащего из Нового Уренгоя.

Женщина заявила, что ее сын, участник СВО, не получил зарплату за октябрь прошлого года, а в ноябре по какой-то причине ему перечислили меньше положенного. Оказалось, что проблема началась после расформирования батальона. Тогда же перестали приходить расчетные листы.

В ходе проверки выяснили, что по вине некоторых должностных лиц документы о зачислении на финансовое обеспечение мобилизованного не были своевременно предоставлены. Это и стало причиной невыплат. Прокурор вынес представление.

Благодаря вмешательству уполномоченного по правам человека в ЯНАО, содействию Минобороны РФ и военной прокуратуры Объединенной группировки войск, права военнослужащего на выплаты были восстановлены. Ему перевели необходимое денежное довольствие за октябрь прошлого года, а также передали необходимые для этого документы. Боец подтвердил, что получил все в полном объеме.

Ранее сообщалось, что глава подмосковного Зарайска везет гуманитарный груз бойцам в зону СВО.