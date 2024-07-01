Остеопат Животов рассказал о лечении хронического насморка без капель

Основатель федеральной сети остеопатических клиник Владимир Животов в разговоре с «Газетой.ру» рассказал, как лечить ринит и не использовать при этом капли, которые зачастую вызывают привыкание.

Воспаление слизистой оболочки носа, ринит, достаточно распространенная болезнь. Она ощущается как заложенность или постоянное выделение слизи, которое вынуждает применять капли и спреи. Однако вместе с облегчением дыхательных путей приходит и привыкание, что не слишком полезно. Нос будет закладывать постоянно, а человек не сможет отказаться от препаратов.

Хронический насморк может проявиться из-за аллергии и молочных продуктов, полученной в прошлом травмы перегородки или лба.

«Если мы хотим остановить хроническое течение болезни, нужно устранить последствия травмы, то есть убрать сжатость межкостных швов черепа, восстановить их подвижность с помощью грамотного остеопата. Тогда сосуды освободятся, кровь будет течь свободно и перестанет застаиваться, отек постепенно уйдет. Как следствие, слизистая восстановит свое состояние и функцию», — объяснил эксперт.

Отек слизистой и активное выделение слизи может остановить грамотное лечение, а его нужно получить после консультации со специалистом. Врач советует не тянуть с решением проблемы, а обращаться в больницу при первых подозрениях.

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