Осторожно: эта ошибка лишает вас права на квартиру. Юрист о главном правиле наследования

Юрист Екатерина Нечаева заявила, что если жилье не было приватизировано и использовалось на основании договора социального найма, а близкие покойного владельца не имели регистрации в данной квартире ко дню его смерти, то наследование такого имущества становится невозможным, передает «Абзац».

Специалист пояснила, что правовые аспекты, касающиеся владения недвижимостью, определяются «статьей 19 Жилищного Кодекса», а также «статьей 1112 Гражданского кодекса РФ». В первом случае ключевым моментом является то, что муниципальное жилье является государственной собственностью, и его передача потомкам возможна только при условии документально оформленного права собственности.

Вторая статья ГК РФ устанавливает, что в состав наследства может входить исключительно то имущество, которое было оформлено в собственность умершего. Таким образом, неприватизированные квартиры и иное имущество, предоставленное во временное пользование, не может быть включено в завещание. Нотариус имеет законное право отказать во внесении такой недвижимости в завещание.

«Согласно положениям статьи 19 Жилищного Кодекса муниципальное жилье находится в собственности государства и принадлежит по праву собственности Российской Федерации, ее субъектам, а также муниципальным образованиям. По смыслу статьи 1112 Гражданского кодекса РФ в состав наследства входит только принадлежавшее наследодателю имущество по праву собственности», — уточнила она.

Если на момент смерти собственника никто не был зарегистрирован в квартире, она автоматически возвращается в собственность государства, и, соответственно, оформить ее в качестве наследства не представляется возможным, подчеркнула эксперт.

Нечаева внесла ясность, что при отсутствии регистрации родственников умершего нанимателя в квартире на момент его смерти, они теряют право на данное жилье, которое переходит обратно в распоряжение государства.

В подобной ситуации нотариус не включит квартиру в завещание или откажет во включении ее в наследственную массу, если процесс наследования осуществляется в порядке установленной законом очередности.

