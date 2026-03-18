Осторожно, яичница: привычный завтрак оказался полезен не для всех

Яичница давно стала символом сытного и быстрого завтрака. Для многих разбить пару яиц на сковороду, поджарить до золотистого желтка и макать в него хлебный мякиш — это не просто еда, а маленький ритуал, дарящий душевный комфорт. Однако, как выяснилось, привычное блюдо подходит далеко не всем. Гастроэнтеролог из Красногорска Вера Липатова рассказала корреспонденту REGIONS , кому стоит быть осторожнее с яйцами и почему в некоторых случаях они могут представлять серьезную опасность.

По словам специалиста, яйца — продукт уникальный по своему составу. Они удачно сочетают белки и жиры, при невысокой калорийности надолго дают чувство сытости. Но именно этот богатый состав способен спровоцировать обострение у людей с определенными заболеваниями.

Особую опасность популярный завтрак представляет для тех, кто страдает от проблем с желчным пузырем. Сочетание жареного яйца с чашечкой кофе, а тем более со сладостями, может вызвать резкое сокращение желчного пузыря. Как пояснила Вера Липатова, это прямой путь к приступу холецистита, который способен отправить человека на больничную койку. В период обострения любых заболеваний желудочно-кишечного тракта потребление яиц лучше свести к минимуму или вовсе исключить.

Отдельная категория риска — люди с аллергией. Яичный белок считается сильным аллергеном, и реакция организма может быть непредсказуемой, вплоть до анафилактического шока. Аллергикам стоит точно знать, вызывает ли у них индивидуальную непереносимость именно куриный белок. Кроме того, врач предупреждает: у таких людей возможна тяжелая реакция на вакцины, произведенные с использованием куриного белка.

Тема яиц становится особенно актуальной в преддверии Пасхи. Для тех, кто соблюдал Великий пост и длительное время воздерживался от животной пищи, резкое возвращение к привычному рациону может обернуться проблемами. Вера Липатова советует не набрасываться на пасхальные угощения. Даже два-три яйца после длительного воздержания становятся серьезным ударом по поджелудочной железе. Врач рекомендует в первую неделю после поста ограничиваться одним яйцом в день, давая организму возможность адаптироваться.

При всех предостережениях гастроэнтеролог не советует полностью исключать яйца из рациона. Продукт богат аминокислотами, холином и лецитином — веществами, необходимыми для работы мозга, нервной системы и печени. Что касается многолетнего мифа о вреде холестерина, содержащегося в яйцах, то здесь доктор Липатова успокаивает: пищевой холестерин не оказывает решающего влияния на его уровень в крови. Основная часть холестерина синтезируется печенью самостоятельно.

Исключение составляют люди с диагностированными нарушениями липидного обмена. Им действительно требуется индивидуальный подход и ограничения, но такие случаи нуждаются в тщательном медицинском наблюдении и специфическом лечении, а не в простом отказе от яичницы.

