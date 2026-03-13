Осторожно, лекарство: юрист предупредил о риске лишения прав из-за препаратов

Водителям стоит внимательнее относиться к лекарствам, которые они принимают перед поездкой. Некоторые распространенные препараты могут содержать психоактивные вещества, способные вызвать состояние опьянения. За руль с такими средствами в крови нельзя — последствия грозят серьезным штрафом и лишением прав на срок до двух лет. Об этом ТАСС рассказал доцент Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Максим Поляков.

Как пояснил юрист, речь идет о лекарствах, в состав которых входят вещества, включенные в специальный правительственный перечень. Яркий пример — транквилизатор «Феназепам». Его употребление, подтвержденное медицинским заключением, может быть приравнено к состоянию опьянения. В этом случае водителю грозит наказание по статье 12.8 КоАП РФ: штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Важный нюанс: обычное освидетельствование, которое сотрудники ГИБДД проводят на месте с помощью алкотестера, не способно выявить лекарственное опьянение. Для этого автомобилиста направляют на полноценное медицинское освидетельствование. Именно его результаты точно покажут, есть ли в крови запрещенные вещества. Без этого документа привлечь водителя к ответственности нельзя.

Поляков также напомнил, что у инспектора должны быть веские причины для проверки: запах алкоголя, невнятная речь, неустойчивость при движении или странное поведение. Если же речь идет об обычном алкогольном опьянении, то смягчить наказание помогут чистосердечное признание, раскаяние и содействие полиции при оформлении протокола.

