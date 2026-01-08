Осторожно, масло: почти половина бутылок на полках оказалась подделкой

По итогам мониторинга рынка за прошлый год эксперты Роскачества выделили товарные категории с наиболее высокими уровнями фальсификации. В число проблемных позиций вошли мед, сыр, используемый в пицце, оливковое масло и некоторые биологически активные добавки. Об этом заявил руководитель Роскачества Максим Протасов, сообщает РГ .

В рамках проверки сырных компонентов для пиццы почти в половине исследованных образцов были обнаружены растительные жиры, информация о которых отсутствовала в маркировке. В сегменте оливкового масла признаки фальсификации, в основном замена более дорогих масел дешевыми аналогами, выявлены у 47% протестированных продуктов.

Исследование БАДов, содержащих Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, показало значительное расхождение между заявленным и фактическим содержанием активных веществ. Их уровень в различных образцах колебался от 15% до 60% от указанного на упаковке количества.

В то же время ряд товарных групп продемонстрировал стабильно высокое качество. К ним, по данным ведомства, отнесены цикорий, макаронные изделия, сыры с плесенью, а также рыбные консервы из сардины и минтая.

Отдельное внимание уделяется рынку меда, где с 2024 года ведется системная работа по повышению прозрачности цепочек поставок. Планируется дальнейший мониторинг для обеспечения полной прослеживаемости продукта на всех этапах — от производства до прилавка.

