Осторожно, миграция: эксперт объяснил появление медведей в Подмосковье

Жителям подмосковной деревни Красные Всходы под Звенигородом пришлось столкнуться с неожиданным соседством — в окрестных лесах был замечен бурый медведь. В беседе с REGIONS охотовед Валерий Аксенов прокомментировал ситуацию и дал рекомендации по безопасности.

Факт присутствия хищника удалось документально подтвердить: местные охотники засняли крупного зверя на тепловизор. На кадрах видно, как животное спокойно движется по опушке, но, услышав людей, встает на задние лапы и затем быстро скрывается в лесной чаще. Охотники произвели предупредительный выстрел в воздух, чтобы спугнуть косолапого.

Появление крупного гостя в этих местах не случайность, а часть общей миграционной тенденции. Этой версии придерживается и охотовед. По его словам, мишка, скорее всего, мигрировал из лесных массивов Можайского района. Молодые медведи активно ищут новые территории для обитания, что и приводит их в Подмосковье из Тверской и Смоленской областей.

Пока зверь ведет себя осторожно и не проявляет агрессии к людям, однако специалисты настоятельно рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Нельзя кормить медведя и пытаться погладить, а также не следует делать резких движений при столкновении.

В Подмосковье ситуация под Звенигородом — не единичный случай. Несколькими днями ранее следы крупного хищника обнаружили в окрестностях Лотошино и Сергиева Посада. А в Шаховской городском округе медведь напал на человека, занимавшегося поиском сброшенных оленьих рогов. Мужчина получил серьезные травмы, но смог связаться с родственниками, которые оперативно вызвали помощь.

