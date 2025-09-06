«Осторожно новости» выложил видео давки в Москве из-за бесплатных палок для ходьбы

На московском марафоне возникла давка из-за бесплатной раздачи палок для ходьбы. Видео с места событий опубликовано Telegram-каналом «Осторожно новости».

На видео запечатлена толпа жаждущих халявы людей, которую пытаются усмирить сотрудники ОМОН.

«Огромная толпа из желающих получить бесплатные палки для скандинавской ходьбы образовалась сегодня в Москве на Ростовской набережной», — сказано в публикации.

