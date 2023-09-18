«Остроумие и решительность»: ясновидящая Мишина предсказала отличную неделю в деловой сфере

Кроме любви, финансов и здоровья, любителей заглянуть в будущее волнуют вопросы карьеры. Стоит ли планировать заключение договоров? Как пройдут переговоры? Ожидать ли повышения? Какой будет неделя в деловой сфере?

Ясновидящая Инна Мишина специально для интернет-издания «Подмосковье сегодня» сделала таро-предсказание на неделю с 18 по 24 сентября.

По ее словам, туз Мечей станет главной картой недели. Она символизирует остроумие и решение проблем. Экстрасенс добавила, что эта неделя станет очень успешной для всех, кто делает карьеру.

«На этой неделе вы, возможно, обнаружите, что легко находите решение для проблем, которые казались сложными или запутанными. Ваш ум будет ясным и логичным, что позволит принимать важные решения быстро и без колебаний», — заявила ясновидящая.

Энергия этой недели потребует решительности, подчеркнула Мишина.

«Туз Мечей также призывает к решительным действиям. Это не время для медлительности или откладывания важных дел. Если у вас есть какие-либо предстоящие проекты, сделки или задачи, то на этой неделе вы будете в отличной форме, чтобы их активно решать. Не бойтесь браться за вызовы», — пояснила собеседница издания.

На этой неделе стоит запланировать важные переговоры, добавила она.

«Ваше остроумие и способность ясно и логично излагать свои мысли помогут добиться успеха в этой области», — заключила Мишина.

Ранее экстрасенс рассказала, как мужчины живут в «бабьей яме».