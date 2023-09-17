«Загоняют под каблук»: экстрасенс рассказала, как мужчины живут в «бабьей яме»

Бабушка, мама, дочка — семьи, в которых царит матриархат, а мужчины не приживаются, называются «бабьей ямой». Провалится туда можно легко, а вот выбраться удается не всем.

Ясновидящая Инна Мишина рассказала, как избежать «бабьей ямы». По ее словам, жить в такой семье нормальному мужчине невыносимо тяжело — остается только бежать.

«Бабья яма» — это то, во что превращается дочь спустя некоторое количество лет после рождения. Это всегда мамина дочка. Ее воспитывает только мать. Влияние мужчины либо незначительное, либо его вообще нет», — заявила экстрасенс интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Создать семью с такой девушкой очень сложно, ведь мать будет руководить молодыми, добавила Мишина.

«Семья живет по наставничеству матери или бабушки. Мужчина не является авторитетом, а дочь слушает беспрекословно маму, ее влияние очень велико. Мужчины либо не выдерживают и уходят, либо полностью подчиняются. Загоняются под женский каблук. Не имеют ни своего слова, ни мнения», — пояснила ясновидящая.

Выбраться из «бабьей ямы», по словам Мишиной, можно, но процесс этот очень сложный. Нужно ставить жесткие рамки, ограничивать общение с мамой или просто уходить.

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