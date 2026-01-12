Остров грез и нарушений: кто лидирует в рейтинге проблемных гостей на Бали

На фоне постоянного роста турпотока на остров Бали в местной среде нарастает дискуссия о поведении различных групп иностранных гостей. По результатам опросов местных жителей и владельцев малого бизнеса, выделяются повторяющиеся претензии к представителям отдельных национальностей, сообщает Турпром .

Австралийские туристы, традиционно составляющие значительную часть посетителей, часто характеризуются как источник шума, особенно в ночное время. Сообщается о случаях управления скутерами в состоянии алкогольного опьянения, что создает угрозу безопасности. Местные жители отмечают, что часть австралийских гостей проявляет неуважение к местным обычаям.

Долгосрочные арендаторы из Европы, преимущественно из Франции и Германии, вызывают нарекания своим чрезмерно требовательным отношением к условиям проживания. По словам риелторов и управляющих виллами, такие гости часто предъявляют претензии к качеству жилья и настаивают на дополнительных услугах без соответствующей доплаты. Также сообщается о случаях снисходительного отношения к местному населению.

Граждане России оказались в фокусе внимания в связи с нарушениями миграционного законодательства. По информации местных иммиграционных служб, фиксируются случаи ведения коммерческой деятельности при наличии лишь туристических виз. К такой деятельности относят нелегальный бизнес и сдачу в аренду жилья. Кроме того, часть русскоговорящих туристов упоминается в контексте нарушения общественного порядка и правил дорожного движения.

