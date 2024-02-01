«Сильно изменился»: психолог рассказал, что будет с Ефремовым после освобождения
Психолог Вафин: друзья помогут Ефремову вернуться к обычной жизни
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Михаил Ефремов может быть условно-досрочно освобожден уже через два месяца. Об этом пишет Shot.
Артист уже почти три года отбывает наказание за ДТП, в котором погиб человек. После такого срока заключенные в России могут подать заявку на УДО, об этом рассказала адвокат по гражданским и уголовным делам Елена Зарецкая. Такие ходатайства нередко удовлетворяют.
«В местах лишения свободы очень меняется личность человека. Он разучивается принимать решения, теряет свои границы и понимание, что хорошо, что плохо, что можно и нельзя. Поэтому ему дают возможность вернуться в условия, где сохраняются понятные и четкие правила. Влияние богатства и известности на возможный последующий рецедив не установлено», — отметила юрист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Психолог Артур Вафин добавил, что после освобождения из тюрьмы людям нужна социальная и психологическая адаптации.
«Виктор Франкл, человек, который прошел нацистский концлагерь, писал, что в заключении важно не потерять себя. Другое дело, что случай Ефремова — если не про потерю себя, то про изменение той части личности, которая отвечает за пьянки и дебоши. Задача тюрьмы в этом случае — перевоспитание. Для общества важно, чтобы он перевоспитался: не сел пьяным за руль снова, не довел дело до трагедии. Судя по информации из СМИ, Ефремов сильно изменился. Что касается адаптации, многие друзья от него не отвернулись в трудную минуту, а значат окажут ему поддержку», — добавил эксперт.
Ранее юрист объяснил причины неучастия актера Ефремова в спецоперации.