«Сильно изменился»: психолог рассказал, что будет с Ефремовым после освобождения

Михаил Ефремов может быть условно-досрочно освобожден уже через два месяца. Об этом пишет Shot.

Артист уже почти три года отбывает наказание за ДТП, в котором погиб человек. После такого срока заключенные в России могут подать заявку на УДО, об этом рассказала адвокат по гражданским и уголовным делам Елена Зарецкая. Такие ходатайства нередко удовлетворяют.

«В местах лишения свободы очень меняется личность человека. Он разучивается принимать решения, теряет свои границы и понимание, что хорошо, что плохо, что можно и нельзя. Поэтому ему дают возможность вернуться в условия, где сохраняются понятные и четкие правила. Влияние богатства и известности на возможный последующий рецедив не установлено», — отметила юрист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Психолог Артур Вафин добавил, что после освобождения из тюрьмы людям нужна социальная и психологическая адаптации.

«Виктор Франкл, человек, который прошел нацистский концлагерь, писал, что в заключении важно не потерять себя. Другое дело, что случай Ефремова — если не про потерю себя, то про изменение той части личности, которая отвечает за пьянки и дебоши. Задача тюрьмы в этом случае — перевоспитание. Для общества важно, чтобы он перевоспитался: не сел пьяным за руль снова, не довел дело до трагедии. Судя по информации из СМИ, Ефремов сильно изменился. Что касается адаптации, многие друзья от него не отвернулись в трудную минуту, а значат окажут ему поддержку», — добавил эксперт.

Ранее юрист объяснил причины неучастия актера Ефремова в спецоперации.