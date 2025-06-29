Осуществлены пуски ракет «Калибр» из акватории Черного моря, летят «Кинжалы» и «Ониксы»

Российские и украинские мониторинговые паблики информируют в Сети, что только что из акватории Черного моря были осуществлены пуски ракет «Калибр».

Кроме того поступают сведения о запуске в направлении Николаева ракет «Оникс», которые способны развивать сверхзвуковую скорость. Также в район запуска приближаются стратегические ракетоносцы Воздушно-космических сил России — Ту-95МС и Ту-160.

На территории Украины уже было задействовано до 120 беспилотных летательных аппаратов «Герань-2». По различным оценкам, от 40 до 80 дронов были сбиты средствами противовоздушной обороны Вооружённых сил Украины.

В данный момент в небе над Украиной зафиксировано около 150 беспилотных летательных аппаратов типа «Герань-2».

Ранее украинский министр Умеров заявил об увеличении числа дальнобойных ударов БПЛА по РФ.