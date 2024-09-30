Осужденная за попытку убийства дочери Мартынова впервые дала интервью после СИЗО

Антонина Федорова (Мартынова) дала RT первое интервью после выхода на свободу. Какое-то время она провела в СИЗО, пока суд не заменил ей срок на условный. Она откровенно рассказала о пережитом в беседе с каналом.

По словам Федоровой, она пытается адаптироваться к жизни на свободе. Ситуация стала большим стрессом и психологической травмой. Почти полгода она не высыпалась из-за постоянного света в камере. Ситуацию с несчастным случаем она вспоминает как страшный сон.

Напомним, в 2008 году Антонину Федорову (Мартынову) признали виновной в попытке убийства дочери. По версии следствия, женщина столкнула девочку с лестницы намеренно. Сама мать это отрицает. Когда девочку удалось спасти: на протяжении 16 лет Мартынова и ее дочь успешно скрывались от полиции, меняя имена и путешествуя с места на место. Однако в 2024 году Федорову задержали и осудили на восемь лет условно.

«Я увидела свою дочь лежащей... Вы видели, наверное, фотографии этой чудовищной лестницы. Я увидела ее лежащей на полу с третьего этажа. И в тот момент, когда я увидела, что она лежит, не шевелится и там кровь, я решила, что она мертва. И вот в этот момент я попала в ад. Я кинулась по лестнице, и следующее, что меня вменяют в вину, — что я не подошла к своему ребенку, не перевернула ее, не взяла ее на руки и ничего не сделала, но...», — вспоминает Мартынова.

Сама собеседница отрицает, что видела падение дочери. По ее словам, она услышала звук закрывающейся двери, а затем увидела страшную картину, как только добежала до лестницы. По словам Мартыновой, она любит дочь и никогда не причинила бы ей вреда, хотя ей упорно вменяли обратное. Также она считает, что ее бывший супруг Кирилл Мартынов* пиарился на истории, хотя с трудом в этом верила.

Ранее сообщалось, что суд освободил осужденную за попытку убийства дочери Мартынову.

*Кирилл Мартынов физлицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ