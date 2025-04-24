Осужденная за вымогательство дочь убитого экс-мэра Самары собиралась открыть бизнес в Израиле

Дочь экс-мэра Самары Людмила Тархова планировала заняться бизнесом в Израиле. По словам женщины, она хотела открыть зооклинику или другой бизнес в сфере ветеринарии.

Именно на реализацию этих планов и нужны были деньги, призналась Тархова.

Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает РИА Новости.

Напомним, в 2022 году Ленинский районный суд Самары приговорил Тархову к семи годам колонии.

Ее осудили за вымогательство у депутата Самарской губернской думы VI созыва Александра Милеева 200 млн руб.

Свою вину женщина не признала.

Ранее сообщалось о том, что внучка экс-мэра Самары Тархова призналась в убийстве бабушки и дедушки.