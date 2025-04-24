Осужденная за вымогательство дочь убитого экс-мэра Самары собиралась открыть бизнес в Израиле
Осужденная дочь убитого экс-мэра Самары собиралась открыть в Израиле зооклинику
Фото: [pxhere.com]
Дочь экс-мэра Самары Людмила Тархова планировала заняться бизнесом в Израиле. По словам женщины, она хотела открыть зооклинику или другой бизнес в сфере ветеринарии.
Именно на реализацию этих планов и нужны были деньги, призналась Тархова.
Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает РИА Новости.
Напомним, в 2022 году Ленинский районный суд Самары приговорил Тархову к семи годам колонии.
Ее осудили за вымогательство у депутата Самарской губернской думы VI созыва Александра Милеева 200 млн руб.
Свою вину женщина не признала.
Ранее сообщалось о том, что внучка экс-мэра Самары Тархова призналась в убийстве бабушки и дедушки.