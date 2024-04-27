Осужденному в Киргизии бойцу СВО дадут убежище в России

Россия предоставит временное убежище бойцу СВО, гражданину Киргизии, который получил условный срок на родине по статье о наемничестве. Об этом сообщает сайт aif.ru со ссылкой на представителя МВД России Ирину Волк.

Гражданин Киргизии Аскар Кубанычбек уулу получил в Бишкеке условный срок на семь лет за наемничество. Все из-за участия в подразделении на СВО. На фоне этого мужчина попросил Россию о помощи, гражданстве или временном убежище. Последнее страна согласилась предоставить.

«Мои коллеги… сообщили, что 18 апреля у Аскара были приняты документы для предоставления временного убежища в России», — написала Волк.

С гражданством РФ киргизу также помогут, но только если для этого будут все документы и основания.

Ранее сообщалось, что гражданин Сербии попросил о помощи из-за уголовного дела на родине. Он также участвовал на СВО добровольцем, и планировал получить гражданство России. Мужчина обратился к президенту РФ.