«Осужденный не может получить государственную награду»: боец ЧВК «Вагнер» объяснил, почему им не вручают медали

Не секрет, что ЧВК «Вагнер» набирала бойцов в свои ряды из исправительных учреждений. Бывших заключенных, которые решили идти на передовую, называют «спецпроектантами», и их служба несколько отличается от службы обычного добровольца.

Никита Костин (имя изменено — Прим. ред.) попал в ряды «оркестрантов» из колонии. Он объяснил нашему корреспонденту, что такое «спецпроект».

«Это заключенные, которых набирает Министерство обороны или ЧВК. Они получают помилование после того, как заканчивается контракт. Обычно его заключают на полгода. Награды, если боец их заслужил во время службы, он получает только после того, как контракт окончится», — подчеркивает Никита в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как поясняет наш собеседник, это связанно с тем, что по закону осужденный ни в коем случае не может получить государственную награду. То есть ордена и медали от Минобороны дают только тогда, когда судимость с человека снята.

«Поэтому принято решение, что первоначально ты заканчиваешь контракт — потому у тебя уже будет помилование, а потом получаешь государственные награды. Правда, сейчас с парнями переписываемся, и оказывается, что даже если нас помиловали, у нас снимают только последнюю судимость, а остальные — нет», — замечает Костин.

В «Вагнере» дают награды сразу, но только если человек пришел в ряды ЧВК добровольно не из тюрьмы, а если боец идет как спецпроектант, но приходится ждать помилования. Естественно, помилования не приходится ждать тем, кто погиб при исполнении воинского долга: им дают медали посмертно.

Ранее мать бойца СВО рассказала о подвиге сына, который после очередной отсидки записался в «Вагнер».