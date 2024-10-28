Осужденный в России американский солдат Блэк отказался просить Путина о помиловании

Военнослужащий армии США Гордон Блэк, отбывающий в тюрьме во Владивостоке срок за кражу с угрозой убийством, заявил в беседе с РИА Новости, что не намерен просить о помиловании, потому что по своей воле нарушил российское законодательство.

По законам РФ любой осужденный вправе обратиться с просьбой о помиловании к президенту России. Соответствующее ходатайство рассматривает специальная комиссия. При положительном решении прошение подается на подпись главе государства.

«Нет, я не собираюсь просить об освобождении. Российское правительство признало меня виновным в преступлении. Это их решение и ваша страна. И я должен подчиняться вашим законам. Так, если мое правительство решит, что хочет обменять меня на что-то другое, то это будет также их решением», — заявил американец.

Блэк предположил, что не смог попасть в обмен заключенными между Россией и США, который состоялся в минувшем августе, в связи с тем, что он планировался заранее.

Напомним, в июне нынешнего года суд во Владивостоке отправил Блэка в колонию общего режима на три года и девять месяцев за угрозу убийством своей девушке, а также кражу у нее 10 тыс. рублей. По информации американского телеканала NBC News, военнослужащий находился не один год в составе воинского контингента США в Южной Корее. После чего решил переехать в Россию.

Ранее сообщалось, что отбывающая в колонии во Владимире срок за вымогательство журналистка Баязитова написала прошение о помиловании на имя президента.