Осужденный за 18 убийств Вова Беспредел попросился на СВО

Владимир Алексеев, более известный как Вова Беспредел, член банды Цапков, виновный в 18 убийствах и приговоренный к пожизненному заключению, написал ходатайство с просьбой отправить его на СВО, сообщил Telegram-канал Shot.

Беспредела признали самым жестоким участником кровавой Кущевской ОПГ, он виновен в 18 убийствах, за что получил пожизненный срок. Стало известно, что преступник попытался избежать наказания и написал ходатайство, в котором попросил отправить его на СВО. Кроме того, он якобы попытался повлиять на решение правоохранительных органов «по своим каналам».

Как сообщал Shot, в ростовском СИЗО-1 Беспределу поставили виниры за 800 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что футболисту Артему Дзюбе выписано ровно сто штрафов за менее чем год вождения на новом автомобиле.