Осужденный за сожжение Корана волгоградец выбрал жизнь в Чечне

Житель Волгограда Никита Журавель предпочел отбывать наказание в СИЗО Чеченской Республики, несмотря на то, что осужден за сожжение священной книги мусульман. Об этом пишет V1.RU.

У Никиты был выбор СИЗО вне зоны Чечни, однако молодой волгоградец решил остаться именно в Республике. Он в том же изоляторе, где находился под арестом до приговора.

В каком состоянии молодой поджигатель неизвестно: УФСИН России по Чеченской Республике не раскрывает данных. Завесу тайны приоткрыла адвокат осужденного Юлия Антонова. По ее словам, ее подзащитный в изоляторе, чувствует себя хорошо и трудится в отряде хозобслуги.

Напомним, житель Волгограда записал видеоролик с сожжением Корана в мае 2023 года. Свой вандализм молодой человек совершал на фоне мечети. Это вызвало бурную реакцию среди мусульман, в том числе чеченцев. Сам Журавель заявил, что за ролик ему заплатили 10 тысяч рублей. Такой стала цена его свободы.

Позже стало известно, что молодого волгоградца избили. Об этом сообщала российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Побои нанес Адам Кадыров, сын главы Чечни. В самом регионе ситуацию встретили одобрительно, хотя она противоречит законам России.

Сам Журавель получил срок: три с половиной года колонии общего режима.

Ранее в Ставропольском крае задержали подростков, которые накануне Пасхи сожгли Библию.