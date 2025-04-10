Осужденный за убийство в детском лагере охранник дал первый комментарий на воле

Осужденный за убийство наркомана в детском лагере Нижегородской области Павел Червяков освободился после пересмотра дела и дал первый комментарий, пишет RT.

Нижегородский охранник и его близкие добились пересмотра дела об убийстве в детском лагере. Мужчина остановил наркомана, который вел себя агрессивно, но случайно перестарался с мерами защиты.

Теперь Червяков вышел из колонии. Он заявил, что никогда не прошел бы мимо проблемы и постарался помочь. Так его воспитали, и он следует своим принципам по сей день.

Напомним, что инцидент случился в 2024 году. Тогда охранник детского лагеря в Нижегородской области пытался остановить мужчину на территории у здания с детьми. Это привело к драке: Червяков ударил нападавшего металлической трубой в ответ, и травма оказалась смертельной. Изначально охранник получил 5,5 года в колонии, но благодаря огласке и резонансу в СМИ удалось добиться пересмотра дела. Недавно суд изменил решение о наказании.