Дело об убийстве в детском лагере Нижегородской области пересмотрели

По данным издания, инцидент произошел летом 2024 года. На территорию детского сада зашел мужчина, который был агрессивно настроен. Он ломал предметы, которые встречались у него на пути. В тот день дежурил охранник Павел Червяков. Пенсионер пытался остановить мужчину, применив силу. В момент драки он ударил незваного гостя трубой.

По информации издания, пострадавший покинул территорию лагеря. Предположительно, ему стало плохо из-за полученной травмы. Он скончался недалеко от детского лагеря. Суд приговорил пенсионера к 5,5 года строгого режима. Супруга осужденного была категорически не согласна с решением суда. Семья требовала пересмотра дела. В итоге дело об убийстве решили пересмотреть. В четверг, 10 апреля, состоялось заседание суда.

«Не согласен с наказанием. Не за что было давать пять лет. Я не хотел убивать, зачем мне это надо было», — сказал журналистам во время перерыва сам Червяков.

По данным издания, решение пересмотрено. Пенсионеру снизили сумму, которую он должен выплатить супруге погибшего до 100 тыс. руб. Мужчине запрещено покидать регион. Суд назначил год ограничения свободы. Родные признались, что надеялись на изменение приговора. Они поблагодарили за поддержку людей, которые интересовались ходом дела.

Ранее сообщалось, что суд Москвы арестовал экс-владельца банка «Югра».