В Telegram-канале «Осведомитель» опубликовано видео, на котором военнослужащие России засняли колонну бронетехники ВСУ, движущуюся по так называемой «дороге смерти» рядом с Покровском.

На видео запечатлена военная техника украинской армии, оставшаяся на участке дороги и заблокировавшая движение. К уже имеющимся бронетранспортёрам российские операторы дронов добавили два бронеавтомобиля Вооружённых сил Украины.

«Как правило, для обеих сторон нет такой возможности, как просто поехать по другой дороге», — пишет автор поста.

В канале отмечают, что затор продолжает расти со временем, что значительно повышает риск на маршруте.

Ранее сообщалось, что американский политолог по улыбке Путина на «Валдае» спрогнозировал возможные временные рамки завершения специальной военной операции.