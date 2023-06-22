«Освободительный поход»: профессор рассказал, какие исторические события напоминает спецоперация на Украине

22 июня 1941 года – дата начала Великой Отечественной войны. Тогда фашистская Германия напала на Советский Союз. Сегодня отмечается День памяти и скорби.

Профессор кафедры истории древнего мира и средних веков им. В.Ф. Семенова МПГУ, директор центра археологических исследований Николай Винокуров рассказал, что эта трагедия коснулась буквально каждой семьи в России.

«И меня эта война не обошла стороной. По материнской линии у меня и дедушка, и бабушка воевали в дальней авиации. Они бомбили Берлин уже в 1941 году и неоднократно», — рассказал педагог корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт уточнил, что когда росло его поколение, то молодежь повсеместно знала, что в действительности происходило на тех полях сражений и кто как себя вел во время боевых действий.

«Мы прекрасно знали, кто такие бандеровцы, потому что мою двоюродную бабушку по материнской линии обстреляли в последний раз в 1954 году. Она была председателем колхоза в западной части Украины. Я и сам долго там прожил, поэтому знаю о многих проблемах», — пояснил мужчина.

По словам Винокурова, ориентация киевской власти на украиницзацию, отказ от всего русского, привела к нынешним последствиям. Специальная военная операция на территории Украины напоминает события, происходящие в 1939 году.

«Спецоперация по накалу противостояния напоминает и Гражданскую войну, и Великую Отечественную. Мы понимаем, что это практически калька 1939 года, когда освободительный Польский поход Красной Армии на время отодвинул большую войну от наших границ. По достигнутым результатам он вполне может быть ориентиром и для СВО», — отметил профессор.

Ранее историк рассказал, какие пагубные мнения о войне нужно искоренять.