Освобождавший Авдеевку боец с позывным Катунь «воскрес» на глазах у врача

Командир роты российской штурмовой группы с позывным Катунь выжил при атаках «Бабой-ягой» во время операции в Авдеевке. Как пишет RT , военного засыпало землей по голову, а позже он очнулся закрытым в мешке, чем очень удивил врача.

Катунь записался на СВО в 2023 году. По его словам, во время освобождения Авдеевки он и его товарищи дважды попадали под атаку тяжелых БПЛА противника. Бойца настиг дрон блиндаже, а позже в доме. Катунь оказался под завалами в подвале, где ему пришлось очень быстро откапывать себя и сослуживцев.

В очередном бою в Авдеевке российских бойцов обстреляли из танка, Катунь также попал под огонь. Его ранило, а взрывной волной откинуло из частного дома. Военный пробил две стены и тогда отключился. Он пережил кому и клиническую смерть, едва не став двухсотым.

«Меня посчитали мертвым. Очнулся я в мешке на каталке от холода. Сумел выбраться. Врач был в шоке. Говорит, ты же мертвый был. Я ему отвечаю: «Вот же я — перед тобой», — вспомнил командир.

Катунь отличился на СВО и был награжден четырьмя орденами Мужества, пока лишь на бумаге.

Ранее сообщалось, что якутский боец, победивший в рукопашной и ножевой ВСУшника, удивился награде.