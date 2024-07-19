Военный корреспондент RT Мурад Газдиев прибыл в Очеретино, который только в мае находился под контролем ВСУ. Он посмотрел на следы боевых действий и обстановку, которая развернулась на направлении.

По словам Газдиева, Украина не спроста заговорила о переговорах именно сейчас. Видно, как современные сражения истончают их силы, технику, а главное — веру в победу. Низкая мотивированность вынуждает бойцов бежать или совершать ошибки. Небо в Очеретино заполонили FPV-дроны, которые фиксируют все изменения на местности.

В настоящее время российские войска идут по направлению севера примерно в 2 км от Архангельского. Параллельно с этим двигаются военные ВС РФ к северо-западу и давят на Тимофеевку. На западной стороне Прогресс, а к юго-западу расположилась Новоселовка.

Напомним, Очеретино освободили 5 мая. Это подтвердили в МО России. Поселок в ДНР был взят под полный контроль российских войск. В начале июля также российские войска такие населенные пункты как Степовая Новоселовка в Харьковской области и Новопокровское в ДНР.

Ранее ВС РФ отметились новым успехом: освобождением от ВСУ поселения Юрьевка.