Освобожденному по УДО Ефремову нашли новую работу
Актеру Михаилу Ефремову предложили должность на швейной фабрике
Фото: [Медиасток.рф]
Актеру Михаилу Ефремову предложили должность коммерческого директора Ивановской швейной фабрики, сообщает RT.
После освобождения Ефремов может рассчитывать на трудоустройство на Ивановской швейной фабрике. Ее гендиректор Юрий Лукьянчиков заявил, что ему всегда нравилось творчество актера. Его швейный опыт, полученный в колонии, мог бы пригодиться предприятию.
«[Ефремова] освобождают. А куда ему устраиваться? Некуда. В новостях-то сказали, что его на работу никто брать не хочет», — сказал Лукьянчиков.
При этом гендиректор отметил, что актеру могут помочь обустроиться. Снять квартиру в Иваново, предоставить питание и служебный автомобиль. Он также мог бы вести театральный кружок для детей.
Напомним, что актера Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП в Москве, освободят по УДО. Из колонии он выйдет 7 апреля.
Ранее юрист рассказал, что ждет актера Ефремова после условно-досрочного освобождения.