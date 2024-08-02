Освобожденные Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза, а также Андрей Пивоваров ответят на вопросы прессы 2 августа

Сегодня в 18:30 в немецком Бонне пройдет пресс-конференция Ильи Яшина*, Владимира Кара-Мурзы* и Андрея Пивоварова, сообщает BRIEF.

После помилования Путиным ряд заключенных, находившихся в России, в рамках процедуры обмена покинули Российскую Федерацию. В их числе были оппозиционеры Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин, а также журналистка Алсу Курмашева*, осужденная за фейки о российской армии, и Олег Орлов*.

СМИ сообщают, что Кара-Мурза и Яшин, а также Пивоваров выступят на пресс-конференции в немецком Бонне в 18:30.

Ранее сообщалось, что Путин лично поблагодарил президента Беларуси Лукашенко за помощь и содействие при организации обмена заключенными.

*Минюстом РФ признаны иностранными агентами.