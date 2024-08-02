Освобожденные Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза, а также Андрей Пивоваров ответят на вопросы прессы 2 августа
Яшин, Кара-Мурза и Пивоваров выступят на пресс-конференции в немецком Бонне
Фото: [unsplash.com]
Сегодня в 18:30 в немецком Бонне пройдет пресс-конференция Ильи Яшина*, Владимира Кара-Мурзы* и Андрея Пивоварова, сообщает BRIEF.
После помилования Путиным ряд заключенных, находившихся в России, в рамках процедуры обмена покинули Российскую Федерацию. В их числе были оппозиционеры Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин, а также журналистка Алсу Курмашева*, осужденная за фейки о российской армии, и Олег Орлов*.
СМИ сообщают, что Кара-Мурза и Яшин, а также Пивоваров выступят на пресс-конференции в немецком Бонне в 18:30.
Ранее сообщалось, что Путин лично поблагодарил президента Беларуси Лукашенко за помощь и содействие при организации обмена заключенными.
*Минюстом РФ признаны иностранными агентами.