Военнослужащие из России, которые были освобождены из украинского плена, по прибытии в Московскую область развернули российский флаг, выйдя из самолёта Ил-76. Эти кадры были показаны телеканалом «Звезда».

На видео, которое было показано по телевидению, можно увидеть, как военнослужащие Российской Федерации, прибывшие на аэродром в Московской области, выходят из грузового отсека военно-транспортного самолёта Ил-76, держа в руках государственный флаг Российской Федерации.

Как информировало Министерство обороны Российской Федерации, из украинского плена были освобождены 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц. Среди них были мирные жители Курской области, которые были захвачены Вооруженными силами Украины. Взамен были переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц.

В Министерстве обороны сообщили, что в ближайшее время будет продолжен масштабный обмен, который был инициирован Россией.

Как сообщалось ранее, самолет с 270 российскими военнослужащими, освобожденными из украинского плена, приземлился в Московской области. В Москве военные будут проходить лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Министерства обороны.