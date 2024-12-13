Освобожденные населенные пункты в Курской области почти полностью разрушены украинскими военными

Освобожденные от украинских войск населенные пункты на территории Курской области находятся в почти полностью разрушенном состоянии. Такое заявление сделал бывший глава Суджанского района Александр Богачев. Его слова привел ТАСС.

Богачев после оставления должности главы района занимается помощью людям. Он принимает участие в волонтерском движении. Экс-чиновник оценил состояние населенных пунктов Дарьино, Новоивановка и Плехово, которые были недавно освобождены подразделениями ВС РФ.

«Эти населенные пункты очень сильно разрушены, разрушения составляют около 90-95%», — указал он.

В каждом селе насчитывалось по 150-300 домов, подавляющее большинство из них повреждено либо уничтожено. Почти ничего не осталось и от социальной инфраструктуры, в виде школ, Дворцов культуры и так далее. Пока рано говорить о восстановлении этих сел, поскольку линия фронта проходит очень близко.

В то же время сами жители Суджанского района хотят вернуться к местам своего проживания. Лишь немногие пожелали оставаться на новом месте, а большинство выражают намерение снова приехать в район и попробовать обустроить свой быт.

Ранее сообщалось, что Богачева отправили в отставку за игнорирование запросов людей, которые проживают на вверенной ему территории. Он не выстроил с ними никаких способов связи, чтобы вести диалог, за счет этого люди не получали ответов на самые первоочередные вопросы.