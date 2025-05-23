Освобожденные россияне рассказали о жестких условиях содержания на Украине

Освобожденные россияне с волнением возвращаются домой, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Пострадавшие рассказали о резком ухудшении условий содержания в украинских местах заключения, пишет RT.

Пять мужчин и десять женщин освободили из плена на Украине. Теперь они с волнением едут домой, вспоминая все ужасы выживания. По их словам, поначалу условия были приемлимыми, но потом ситуация изменилась.

«Рассказывают, что в начале условия содержания были «более-менее», а потом питание было такое, чтобы «просто выжить», — отметила Москалькова.

Международный Комитет Красного Креста, посещавший задержанных, пытался организовать медицинскую и гуманитарную помощь.

В рамках стамбульских договоренностей в Россию уже вернулись 270 военных и 120 гражданских. Автобусы с освобожденными сопровождают машины скорой помощи.

Ранее сообщалось, что самолет с 270 освобожденными из плена российскими военнослужащими приземлился в Подмосковье.