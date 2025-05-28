Шестеро жителей Курской области, недавно освобожденных из украинского плена, вернулись домой с шокирующими рассказами о жестоком обращении. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Так, пятеро из освобожденных — жители Суджанского района, которые не успели эвакуироваться при вторжении ВСУ. Они рассказали, что с ними жестоко обращались в украинском плену, издевались и постоянно давили угрозами. Содержали их вместе с военнопленными.

По словам освобожденных, украинские военные регулярно избивали их. Один из курян рассказал, как его вывели на якобы расстрел — в последний момент команду отменили, но мужчина уже мысленно попрощался с жизнью.

Отдельная трагедия произошла с пенсионером Александром Григорьевым, ставшим известным после видео с издевательствами украинских военных в немецких касках. Как теперь выяснилось, что мужчина погиб от украинского боеприпаса.

Ранее сообщалось, что военкор Коц нашел проблему Украины после большого обмена пленными с Россией.