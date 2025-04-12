Освобожденные в Тунисе россияне назвали все пережитое «путешествием»

Российские туристы, освобожденные властями Туниса, поделились своими впечатлениями о содержании в тюрьме. Они сообщили, что все пережитое воспринимают как «путешествие».

«Сейчас мы воспринимаем это как путешествие. Там было тяжело, а сейчас очень рады», — рассказал один из путешественников.

Вторая группа из трех россиян, задержанных в Тунисе в ноябре прошлого года, а недавно освобожденных местными властями, прибыла в московский аэропорт «Домодедово». До этого другая группа прилетела в «Шереметьево».

Освобожденные уже пообщались со своими родными.

Россияне покинули Тунис в пятницу, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что освобожденный из тюрьмы россиянин заявил, что больше в Тунис ни ногой.