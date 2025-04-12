Освобожденный из тюрьмы россиянин заявил, что больше в Тунис ни ногой

Гражданин России, который был освобожден из тюрьмы в Тунисе и вернулся накануне в Москву, признался в беседе с РИА Новости, что не планирует возвращаться в эту страну в ближайшее время, а возможно, и в будущем.

Ранее воздушное судно с пятью из 11 граждан России, которые были освобождены из тюрьмы в Тунисе, приземлилось в столичном аэропорту Шереметьево.

По словам одного из освобождённых россиян, прибывших в Россию, их отправляли на родину группами. Власти Туниса сообщили, что они должны покинуть страну в течение пяти часов, и посоветовали родственникам позаботиться о билетах.

«В ближайшие годы, а может, даже до конца жизни, в Тунис ни ногой», — подчеркнул мужчина.

В конце января посольство России в Тунисе информировало о том, что граждане России, которые были задержаны, содержатся в пяти исправительных учреждениях страны. Трое из них находятся в тюрьме Морнагия, двое — в Белли, ещё трое — в Бордж Аль-Амри, двое — в Удне. Одна россиянка содержится в женской тюрьме Манубы. При этом какие-либо обвинения россиянам предъявлены местными властями не были.

Представители консульского отдела посольства Российской Федерации посетили всех людей, которые были задержаны.

После этого родственники и друзья арестованных обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой освободить их. В декабре на платформе Change.org появилась петиция с этой просьбой.

Ранее сообщалось, что освобожденный в Тунисе россиянин поведал о нечеловеческих условиях местной тюрьмы.