Освобожденных из украинского плена российских военных доставили в Москву

Минобороны сообщило, что освобожденные из украинского плена российские военные были благополучно доставлены в Москву. Подробности рассказало ТАСС .

По данным ведомства, самолет военно-транспортной авиации, на борту которого находились российские военнослужащие, прибыл в Москву. Спасенные военные были распределены по реабилитационным центрам и медицинским учреждениям, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь.

Как отметил один из спасенных пленников, все они живы и здоровы, чему очень рады. Он отметил, что в первые же часы в России им предоставили чистые вещи, организованно встретили.

В Россию вернулись 100 военнослужащих, освобожденных из плена украинцев. В обмен Россия отдала столько же бойцов украинской армии. Посредником в передачи пленников стали власти ОАЭ.

Последний крупный обмен был организован 31 января. Тогда домой вернулись 195 российский военных, столько же человек на Украину вернула российская сторона.