Освобожденный из-под следствия Трамп формально получил судимость

Политолог-американист Малек Дудаков прокомментировал приговор суда США в отношении Дональда Трампа в беседе с RT . По словам специалиста, решение было ожидаемым.

Как напомнил Дудаков, следователь, который работал над делом о подлоге, изначально намекал на благоприятный исход для республиканца. Он отмечал, что тюремный срок и каких-то серьезных тяжелых последствий Трамп избежит.

Политические оппоненты могут воспользоваться лишь тем, что у Трампа все равно формально будет судимость. Могут надавить на то, что у президента слабая доказательная база. На это указывали и американцы.

«Поэтому скорее это просто подорвало доверие американцев к своей судебной и правоохранительной системе. Мы видим, что на фоне судебных баталий рейтинги Трампа росли, он получал рекордное количество пожертвований. Ему это особых проблем не придало», — заключил собеседник RT.

Ранее в США предупредили, что Дональд Трамп может решиться выйти из НАТО.