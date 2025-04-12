Освобожденный в Тунисе россиянин поведал о нечеловеческих условиях местной тюрьмы

Гражданин России, который был освобождён из тюрьмы в Тунисе, поделился в беседе с РИА Новости своими впечатлениями от пребывания в заключении. По его словам, условия содержания были крайне тяжелыми, и ему приходилось буквально «бороться за выживание».

Напомним, сегодня, в субботу, 12 апреля, часть освобожденных российских туристов вернулись в РФ из Туниса. Самолет с ними сел в московском аэропорту Шереметьево.

«Очень тяжело нам там было находиться, у нас были невыносимые условия, нам не давали нормально питаться, нам не давали денег, можно сказать, что мы там выживали», — сказал собеседник агентства.

В конце января посольство России в Тунисе информировало о том, что граждане России, которые были задержаны, содержатся в пяти исправительных учреждениях страны. Трое из них находятся в тюрьме Морнагия, двое — в Белли, ещё трое — в Бордж Аль-Амри, двое — в Удне. Одна россиянка содержится в женской тюрьме Манубы. При этом какие-либо обвинения россиянам предъявлены местными властями не были.

Представители консульского отдела посольства Российской Федерации посетили всех людей, которые были задержаны.

После этого родственники и друзья арестованных обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой освободить их. В декабре на платформе Change.org появилась петиция с этой просьбой.