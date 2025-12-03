Осы решили не зимовать в декабре: эксперт дала советы по борьбе с жужжащими и неспящими

Аномально теплая погода, установившаяся в Центральной России, привела к необычному природному явлению: осы продолжают проявлять активность в декабре, хотя по календарю должны находиться в зимней спячке. В беседе с REGIONS биолог Ольга Трофимова объяснила, это прямое следствие климатических рекордов — ноябрь 2025 года стал одним из самых теплых в истории наблюдений, что сбило естественные биоритмы насекомых.

В нормальных условиях жизненный цикл общественных ос к зиме сворачивается: рабочие особи, самцы и старая матка погибают, а в состоянии диапаузы (глубокой приостановки жизненных процессов) зимуют только молодые оплодотворенные самки. Они прячутся под корой деревьев, в лесной подстилке и трещинах. Нынешнее тепло задержало этот процесс, и часть популяций не перешла в состояние покоя. Однако, как подчеркивает эксперт, это не свидетельствует о всплеске численности или новой угрозе. Вид широко распространен и стабилен, а несезонная активность — временное отклонение, вызванное погодой.

Как напомнила эксперт, инстинкт защиты гнезда и самосохранения у этих насекомых развит сильно, но они не нападают первыми. Агрессия со стороны осы почти всегда является ответной реакцией на провокацию: резкие движения человека, попытка прихлопнуть насекомое или сильный запах парфюмерии, алкоголя, пота.

Поэтому ключевая рекомендация — сохранять спокойствие и не делать резких движений, позволив насекомому улететь. Основную опасность представляет не сам укус, а возможная индивидуальная аллергическая реакция на яд.

