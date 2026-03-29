От 15 до 40: академик рассказал, сколько детей может родить женщина

Количество детей, которое может родить женщина, не имеет физиологических ограничений — все зависит от состояния ее здоровья и финансовых возможностей семьи. Об этом РИА Новости сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По словам эксперта, детородный возраст женщины составляет период от 15 до 40 лет. Сколько детей она сможет родить за это время, определяется исключительно ее здоровьем, условиями жизни и личными «настройками». Природных ограничений по числу рождений не существует.

Ранее в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» Онищенко отметил, что инстинкт материнства заложен в женщине на генетическом уровне. Академик подчеркнул, что отказ от рождения ребенка может отрицательно сказаться на женском организме, поскольку эта функция предусмотрена природой.

Онищенко также сообщил, что в настоящее время в России насчитывается более 2 миллионов многодетных семей, в которых воспитываются трое и более детей. К 2036 году целевой показатель коэффициента рождаемости должен составить 1,8 на одну женщину.

До этого стало известно, что в Московской области женщины с ВИЧ смогли родить 60 здоровых детей.