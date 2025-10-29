От 18 до 21: депутаты хотят повысить возраст продажи алкоголя в России

В России могут повысить возраст продажи алкогольной продукции — с 18 до 21 года, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Инициативу уже поддержали депутаты нескольких регионов Центрального федерального округа (ЦФО), включая Рязанскую область.

Авторы законопроекта из Министерства здравоохранения РФ приводят научное обоснование этого предложения. Дело в том, что некоторые отделы головного мозга продолжают формироваться и после 18 лет.

Отмечается, что даже незначительное количество алкоголя может оказать губительное воздействие на молодой организм, разрушая мышление и социальные связи.

В сентябре с поддержкой этой инициативы выступил известный эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. Он отметил, что физиологическое развитие человека завершается только к 21 году, поэтому продавать алкоголь логичнее после этого возраста.

Ранее врач-судмедэксперт Алексей Решетун предупредил об опасности алкоголя раз в неделю.