От 18 до 21: депутаты хотят повысить возраст продажи алкоголя в России
Mash: в России рассматривают запрет на продажу алкоголя до 21 года
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
В России могут повысить возраст продажи алкогольной продукции — с 18 до 21 года, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал Mash.
Инициативу уже поддержали депутаты нескольких регионов Центрального федерального округа (ЦФО), включая Рязанскую область.
Авторы законопроекта из Министерства здравоохранения РФ приводят научное обоснование этого предложения. Дело в том, что некоторые отделы головного мозга продолжают формироваться и после 18 лет.
Отмечается, что даже незначительное количество алкоголя может оказать губительное воздействие на молодой организм, разрушая мышление и социальные связи.
В сентябре с поддержкой этой инициативы выступил известный эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. Он отметил, что физиологическое развитие человека завершается только к 21 году, поэтому продавать алкоголь логичнее после этого возраста.
Ранее врач-судмедэксперт Алексей Решетун предупредил об опасности алкоголя раз в неделю.