От 3 до 50 тыс. рублей: кому и сколько придется заплатить за продажу бензина детям?

В России появились первые штрафы за продажу бензина несовершеннолетним, передает портал Quto. Вологодская область ввела полный запрет на реализацию топлива подросткам, установив серьезные финансовые санкции для нарушителей.

Согласно новым правилам, граждане, уличенные в продаже бензина несовершеннолетним, будут оштрафованы на сумму от 3 до 5 тыс. руб. Должностные лица заплатят от 10 до 20 тыс. руб., а юридическим лицам грозят штрафы от 30 до 50 тыс. руб.

Право составлять протоколы о нарушениях предоставлено органам местного самоуправления. Основная цель таких строгих мер — борьба с малолетними водителями питбайков, чья неконтролируемая езда часто приводит к серьезным ДТП.

Исключение сделано только для подростков старше 16 лет, имеющих водительские права на управление мототехникой — им разрешено покупать бензин при предъявлении соответствующего документа.

Ранее сообщалось, что на Сахалине возникли километровые очереди на АЗС из-за дефицита бензина.